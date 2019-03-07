18:37
7 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как выглядит счастье для россиян. Пиня против научного прогресса
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 марта
      Вести.UA: Неуловимый Труханов. Лайфхак как не заметить 84 килограмма героина
      Вєсті.UA
      19:52, 6 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, 6 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Заместитель госсекретаря США встретился с высокопоставленными чиновниками: о чем говорили

      14 Читати новину українською
      Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл
      Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл / ukrainian.voanews.com

      Соединенные Штаты призвали к демократическим выборам в Украине. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл заверил, что они продолжат поддерживать Украину в демократических стремлениях и усилиях на пути реформ.

      С предыдущего визита дипломата в Украину прошло 22 года, сейчас он приехал для встречи с кандидатами в президенты.

      Читайте также: Холодницкий прокомментировал заявление посла США: не дам возможности обливать грязью САП

      Дэвид Гейл отметил, что за это время Украина показала значительный прогресс в реформировании судебной, энергетической и оборонной сфер.

      Мы выражаем и предоставляем полную поддержку для дальнейшего движения по этому пути. Ключевым являются выборы, которые скоро состоятся. Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в этом демократическом процессе, а не какого-то конкретного кандидата. Это будет ключевой тест прогресса Украины по пути демократии, и мы надеемся увидеть честные выборы,
      – заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл.

      Он заверил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждают российскую агрессию.

      В Администрации Президента рассказали, что обсудили дальнейшие совместные шаги с целью противодействия агрессивным действиям России в Черном и Азовском морях, а также меры в ответ на российское вооруженное нападение на украинские корабли.

      Дэвид Гейл пребывал с визитом в Киеве 6 марта. Он почтил память Героев Небесной Сотни и встретился с президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом и руководителями МИД и Минобороны.

      Соединенные Штаты назначили помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипп Рикер вместо Весса Митчелла. Он занимал должность гражданского заместителя главнокомандующего Объединенных сил США в Европе и советника по политическим вопросам.

      blog_ava
      С праздником 8 марта – трогательные поздравления любимой девушке
      сегодня
      2786
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости США
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мне говорили: ты сорвал Евровидение, – эксклюзивное интервью Романа Скрыпина
      сегодня , 18:30 Мне говорили: ты сорвал Евровидение, – эксклюзивное интервью Романа Скрыпина
      15
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 32243
      8 марта – праздновать или нет? Опрос
      сегодня , 08:13 8 марта – праздновать или нет? Опрос
      990
      Где в Украине продали больше всего квартир в 2018: красноречивые цифры – инфографика
      сегодня , 17:31 Где в Украине продали больше всего квартир в 2018: красноречивые цифры – инфографика
      90
      Релігійні війни: російські бойовики ведуть хрестові походи
      сегодня , 17:00 Релігійні війни: російські бойовики ведуть хрестові походи
      Олексій Чибісов 352
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Канада может предоставить Украине до 100 тысяч автоматов: названы условия
       15 февраля 2018 , 20:18
      В компартии провели обыски: фото "находок"
       8 мая 2018 , 14:16
      В редакции программы "Самопомичи" будет отдельная часть, посвященная защите животных, - Садовый
       сегодня , 16:30
      Валентин Наливайченко: Иван Франко заслуживает полноценный музей и достойный памятник в Киеве
       сегодня , 17:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук