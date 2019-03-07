Заместитель госсекретаря США встретился с высокопоставленными чиновниками: о чем говорили

Соединенные Штаты призвали к демократическим выборам в Украине. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл заверил, что они продолжат поддерживать Украину в демократических стремлениях и усилиях на пути реформ.

С предыдущего визита дипломата в Украину прошло 22 года, сейчас он приехал для встречи с кандидатами в президенты.

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Дэвид Гейл отметил, что за это время Украина показала значительный прогресс в реформировании судебной, энергетической и оборонной сфер.

Мы выражаем и предоставляем полную поддержку для дальнейшего движения по этому пути. Ключевым являются выборы, которые скоро состоятся. Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в этом демократическом процессе, а не какого-то конкретного кандидата. Это будет ключевой тест прогресса Украины по пути демократии, и мы надеемся увидеть честные выборы,

– заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл.

Он заверил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждают российскую агрессию.

В Администрации Президента рассказали, что обсудили дальнейшие совместные шаги с целью противодействия агрессивным действиям России в Черном и Азовском морях, а также меры в ответ на российское вооруженное нападение на украинские корабли.

Дэвид Гейл пребывал с визитом в Киеве 6 марта. Он почтил память Героев Небесной Сотни и встретился с президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом и руководителями МИД и Минобороны.

Соединенные Штаты назначили помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипп Рикер вместо Весса Митчелла. Он занимал должность гражданского заместителя главнокомандующего Объединенных сил США в Европе и советника по политическим вопросам.