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      Заступник держсекретаря США зустрівся з високопосадовцями: про що говорили

      109 Читать новость на русском
      Заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл
      Заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл / ukrainian.voanews.com

      Сполучені Штати закликали до демократичних виборів в Україні. Заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл запевнив, що вони продовжать підтримувати Україну в демократичних прагненнях та у зусиллях на шляху реформ.

      З попереднього візиту дипломата до України минуло 22 роки, зараз він приїхав для зустрічі з кандидатами у президенти.

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      Девід Гейл наголосив, що за цей час Україна показала значний прогрес у реформуванні судової, енергетичної та оборонної сфер.

      Ми висловлюємо і надаємо свою повну підтримку для подальшого руху цим шляхом. Ключовим є вибори, які незабаром відбудуться. Сполучені Штати підтримують народ України у цьому демократичному процесі, а не якогось конкретного кандидата. Це буде ключовий тест прогресу України у шляху демократії і ми сподіваємось побачити чесні вибори,
      – заявив заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл.

      Він запевнив, що Сполучені Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та засуджують російську агресію.

      В Адміністрації Президента розповіли, що обговорили подальші спільні кроки з метою протидії агресивним діям Росії у Чорному та Азовському морях, а також заходи у відповідь на російський збройний напад на українські кораблі.

      Девід Гейл перебув з візитом у Києві 6 беерзня. Він вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні тзустрівся з президентом Петром Порошенком, прем'єром Володимиром Гройсманом та очільниками МЗС і Міноборони. 

      Сполучені Штати призначили помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії – Філіп Рікер замість Весса Мітчелла. Він обіймав посаду цивільного заступника головнокомандувача Об'єднаних сил США в Європі і радника з політичних питань.

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      Теги: Новини політики Новини США Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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