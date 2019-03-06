12:36
6 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 березня
      Вєсті.UA: Гладковський стає блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:54, 5 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Холодницький прокоментував заяву посла США: не дам можливості обливати брудом САП

      737 Читать новость на русском
      Холодницький прокоментував заяву Йованович про його звільнення з посади голови САП
      Холодницький прокоментував заяву Йованович про його звільнення з посади голови САП / Facebook-сторінка Назара Холодницького

      Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький неохоче прокоментував заяву посла США в Україні Марі Йованович про необхідність змінити керівника САП.

      5 березня Йованович заявила, що необхідно змінити керівника САП задля цілісності антикорупційних інституцій. Посол США вважає, що Холодницькому не можна довірити ведення антикорупційних справ.

      Читайте також: НАБУ та САП закрили гучні справи щодо високопосадовців

      Реагуючи на це, Холодницький сказав у коментарі "РБК-Україна", що заяви дипломата має коментувати Міністерство закордонних справ України.

      "Нехай дипломатів коментують дипломати. Я думаю, нехай коментує МЗС. Я не уповноважений на дипломатичні відносини з будь-якою іншою державою. Коментувати поки нічого. Зачекайте понеділка. В понеділок всі прокоментують", – сказав прокурор.

      Холодницький при цьому наголосив, що не дасть можливості обливати брудом САП.

      Чекайте, буде цікаво в понеділок. Я просто не дам можливості обливати брудом САП і переводити стрілки. Жодної прес-конференції, ми просто виконуємо роботу: треба показати хто працює, а хто...,
      – додав він.

      Чому у США хочуть звільнення Холодницького? Усе через так звану акваріумну справу. У березні 2018 року у кабінеті керівника САП знайшли "жучок" для прослуховування, який заклали в акваріум. Прослуховувала Холодницького ГПУ на прохання НАБУ, яке відкрило провадження проти голови САП.

      НАБУ підозрювало, що Холодницький зливав інформацію фігурантам кримінальних справ про хід проваджень, попереджав їх про обшуки, допомагав уникнути кримінальної відповідальності. Мовилося про 5 справ: спроба хабаря в.о. міністру охорони здоров'я Уляні Супрун; 2 епізоди, де може фігурувати депутат з "Народного фронту" Георгій Логвінський; справа щодо авто екс-очільниці НАЗК Наталії Корчак та справа міського голови Одеси Геннадія Труханова.

      Скандал зрештою зам’яли, а голова НАБУ Артем Ситник і Холодницький заявили, що не мають один до одного претензій. У січні 2019 року ГПУ закрила "акваріумну справу" проти очільника САП через "відсутність події кримінального правопорушення" та "відсутність у діянні складу кримінального правопорушення".

      blog_ava
      Закінчення газового контракту з Росією: у МЗС розповіли про наступні кроки
      сьогодні
      4269
      Теги: Новини України Новини політики САП Назар Холодницький Новини США МЗС України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандал на рівні міністерства: бойовики "ДНР" продавали зброю до Росії
      сьогодні , 12:00 Скандал на рівні міністерства: бойовики "ДНР" продавали зброю до Росії
      Олексій Чибісов 577
      Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      сьогодні , 11:00 Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      Єгор Соболєв 668
      Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      сьогодні , 10:02 Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      Інна Жолобович 5571
      Як безкоштовно доїхати в інше місто, якщо вас обікрали: поради юриста
      сьогодні , 09:08 Як безкоштовно доїхати в інше місто, якщо вас обікрали: поради юриста
      Ірина Поліщук 1824
      Феномен Зеленського, або Кого насправді вибирають українці
      сьогодні , 08:40 Феномен Зеленського, або Кого насправді вибирають українці
      Артем Овдієнко 2240
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук