Холодницький прокоментував заяву посла США: не дам можливості обливати брудом САП

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький неохоче прокоментував заяву посла США в Україні Марі Йованович про необхідність змінити керівника САП.

5 березня Йованович заявила, що необхідно змінити керівника САП задля цілісності антикорупційних інституцій. Посол США вважає, що Холодницькому не можна довірити ведення антикорупційних справ.

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Реагуючи на це, Холодницький сказав у коментарі "РБК-Україна", що заяви дипломата має коментувати Міністерство закордонних справ України.

"Нехай дипломатів коментують дипломати. Я думаю, нехай коментує МЗС. Я не уповноважений на дипломатичні відносини з будь-якою іншою державою. Коментувати поки нічого. Зачекайте понеділка. В понеділок всі прокоментують", – сказав прокурор.

Холодницький при цьому наголосив, що не дасть можливості обливати брудом САП.

Чекайте, буде цікаво в понеділок. Я просто не дам можливості обливати брудом САП і переводити стрілки. Жодної прес-конференції, ми просто виконуємо роботу: треба показати хто працює, а хто...,

– додав він.

Чому у США хочуть звільнення Холодницького? Усе через так звану акваріумну справу. У березні 2018 року у кабінеті керівника САП знайшли "жучок" для прослуховування, який заклали в акваріум. Прослуховувала Холодницького ГПУ на прохання НАБУ, яке відкрило провадження проти голови САП.



НАБУ підозрювало, що Холодницький зливав інформацію фігурантам кримінальних справ про хід проваджень, попереджав їх про обшуки, допомагав уникнути кримінальної відповідальності. Мовилося про 5 справ: спроба хабаря в.о. міністру охорони здоров'я Уляні Супрун; 2 епізоди, де може фігурувати депутат з "Народного фронту" Георгій Логвінський; справа щодо авто екс-очільниці НАЗК Наталії Корчак та справа міського голови Одеси Геннадія Труханова.



Скандал зрештою зам’яли, а голова НАБУ Артем Ситник і Холодницький заявили, що не мають один до одного претензій. У січні 2019 року ГПУ закрила "акваріумну справу" проти очільника САП через "відсутність події кримінального правопорушення" та "відсутність у діянні складу кримінального правопорушення".