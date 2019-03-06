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      Холодницкий прокомментировал заявление посла США: не дам возможности обливать грязью САП

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      Холодницкий прокомментировал заявление Йованович о его увольнении с должности главы САП
      Холодницкий прокомментировал заявление Йованович о его увольнении с должности главы САП / Facebook-страница Назара Холодницкого

      Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий неохотно прокомментировал заявление посла США в Украине Мари Йованович о необходимости сменить руководителя САП.

      5 марта Йованович заявила, что необходимо сменить руководителя САП ради целостности антикоррупционных институтов. Посол США считает, что Холодницкому нельзя доверить ведение антикоррупционных дел.

      Читайте также: НАБУ и САП закрыли громкие дела в отношении чиновников

      Реагируя на это, Холодницкий сказал в комментарии "РБК-Украина", что заявление дипломата должно комментировать Министерство иностранных дел Украины.

      "Пусть дипломатов комментируют дипломаты. Я думаю, пускай комментирует МИД. Я не уполномочен на дипломатические отношения с любым другим государством. Комментировать пока нечего. Подождите понедельника. В понедельник все прокомментируют", – сказал прокурор.

      Холодницкий при этом подчеркнул, что не даст возможности обливать грязью САП.

      Ждите, будет интересно в понедельник. Я просто не дам возможности обливать грязью САП и переводить стрелки. Никакой пресс-конференции, мы просто выполняем работу: надо показать кто работает, а кто...,
      – добавил он.

      Почему в США хотят увольнения Холодницкого? Все из-за так называемого аквариумного дела. В марте 2018 года в кабинете руководителя САП нашли "жучок" для прослушивания, который заложили в аквариум. Прослушивала Холодницкого ГПУ по просьбе НАБУ, которое открыло производство против главы САП.

      НАБУ подозревало, что Холодницкий сливал информацию фигурантам уголовных дел о ходе производств, предупреждал их об обысках, помогал избежать уголовной ответственности. Говорилось о 5 делах: попытке взятки и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун; 2 эпизодах, где может фигурировать депутат из "Народного фронта" Георгий Логвинский; деле относительно авто экс-главы НАПК Натальи Корчак и деле городского головы Одессы Геннадия Труханова.

      Скандал в итоге замяли, а председатель НАБУ Артем Сытник и Холодницкий заявили, что не имеют друг к другу претензий. В январе 2019 года ГПУ закрыла "аквариумное дело" против главы САП из-за "отсутствия события уголовного правонарушения" и "отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США МИД Украины Назар Холодницкий САП
      Источник: 24 Канал
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