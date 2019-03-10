Заместитель министра попал в ДТП, когда проверял состояние дорог Закарпатья

На закарпатском бездорожье в автомобиле заместителя министра инфраструктуры Виктора Довганя вырвало колесо. В результате автомобиль слетел в кювет.

ДТП произошло на дороге национального значения неподалеку от украино-румынской границы, сообщил в Facebook сам Довгань. Чиновник именно инспектировал дороги Закарпатья. По его словам, на автодороге Н09 полностью отсутствует дорожное покрытие.

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Наша машина даже через яму вылетела в кювет. Хорошо, что скорость была 20 километров в час и только вырвало колесо,

– написал Довгань.

В этом году, отметил заместитель министра, надо из выделенных на ремонт дорог 600 миллионов гривен акцент надо делать на дороге Киев – Чоп и Мукачево – Рахов.