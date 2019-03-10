Заступник міністра потрапив у ДТП, коли перевіряв стан доріг Закарпаття

На закарпатському бездоріжжі в автомобілі заступника міністра інфраструктури Віктора Довганя вирвало колесо. Внаслідок цього автомобіль злетів у кювет.

ДТП сталася на дорозі національного значення неподалік від українсько-румунського кордону, повідомив у Facebook сам Довгань. Чиновник саме інспектував дороги Закарпаття. За його словами, на автодорозі Н09 повністю відсутнє дорожнє покриття.

Читайте також: Керівник поліції Вінниччини п'яним протаранив 3 авто та тікав від патрульних: поряд був його син

Наша машина навіть через яму вилетіла в кювет. Добре, що швидкість була 20 кілометрів на годину і тільки вирвало колесо,

– написав Довгань.

Цього року, наголосив заступник міністра, треба з виділених на ремонт доріг 600 мільйонів гривень акцент треба робити на дороги Київ – Чоп та Мукачево – Рахів.