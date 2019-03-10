Заступник міністра потрапив у ДТП, коли перевіряв стан доріг Закарпаття
На закарпатському бездоріжжі в автомобілі заступника міністра інфраструктури Віктора Довганя вирвало колесо. Внаслідок цього автомобіль злетів у кювет.
ДТП сталася на дорозі національного значення неподалік від українсько-румунського кордону, повідомив у Facebook сам Довгань. Чиновник саме інспектував дороги Закарпаття. За його словами, на автодорозі Н09 повністю відсутнє дорожнє покриття.
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Наша машина навіть через яму вилетіла в кювет. Добре, що швидкість була 20 кілометрів на годину і тільки вирвало колесо,
– написав Довгань.
Цього року, наголосив заступник міністра, треба з виділених на ремонт доріг 600 мільйонів гривень акцент треба робити на дороги Київ – Чоп та Мукачево – Рахів.