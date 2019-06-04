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      Заместитель Полторака уходит с военной службы, но перед этим – к врачам

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      Заместитель Полторака уходит с военной службы
      Заместитель Полторака уходит с военной службы / hromadske.ua

      Заместитель министра обороны Степана Полторака генерал-лейтенант Игорь Павловский намерен уйти с военной службы. Однако сначала он обследуется у врачей, чтобы определить пригодность.

      О рапорте с такой просьбой сообщили на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

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      "Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы", – сообщила пресс-служба.

      20 мая во время своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что уволит с должностей
      министра обороны Степана Полторака, генпрокурора Юрия Луценко и председателя СБУ Василия Грицака.

      В тот же день Полторак направил Зеленскому рапорт об отставке с занимаемой должности, однако он останется до решения Верховной Рады о его отставке.


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      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Степан Полторак
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