Заместитель Полторака уходит с военной службы, но перед этим – к врачам

Заместитель министра обороны Степана Полторака генерал-лейтенант Игорь Павловский намерен уйти с военной службы. Однако сначала он обследуется у врачей, чтобы определить пригодность.

О рапорте с такой просьбой сообщили на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

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"Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы", – сообщила пресс-служба.

20 мая во время своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что уволит с должностей

министра обороны Степана Полторака, генпрокурора Юрия Луценко и председателя СБУ Василия Грицака.

В тот же день Полторак направил Зеленскому рапорт об отставке с занимаемой должности, однако он останется до решения Верховной Рады о его отставке.



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