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      Заступник Полторака йде з військової служби, але перед цим – до лікарів

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      Заступник Полторака йде з військової служби
      Заступник Полторака йде з військової служби / hromadske.ua

      Заступник міністра оборони Степана Полторака генерал-лейтенант Ігор Павловський має намір піти з військової служби. Однак спочатку він обстежиться у лікарів, аби визначити придатність.

      Про рапорт із таким проханням повідомили на сторінці Міністерства оборони України в Facebook.

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      "Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеню придатності до проходження військової служби, з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби", – повідомила прес-служба.

      20 травня під час своєї інавгураційної промови Зеленський заявив, що звільнить з посад міністра оборони Степана Полторака, генпрокурора Юрія Луценка і голову СБУ Василя Грицака.

      Того ж дня       Полторак скерував Зеленському рапорт про відставку із займаної посади , однак він залишиться до рішення Верховної Ради про його відставку.


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      Теги: Новини України Новини політики Степан Полторак Збройні сили України
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