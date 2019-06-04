Заступник Полторака йде з військової служби, але перед цим – до лікарів

Заступник міністра оборони Степана Полторака генерал-лейтенант Ігор Павловський має намір піти з військової служби. Однак спочатку він обстежиться у лікарів, аби визначити придатність.

Про рапорт із таким проханням повідомили на сторінці Міністерства оборони України в Facebook.

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"Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеню придатності до проходження військової служби, з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби", – повідомила прес-служба.

20 травня під час своєї інавгураційної промови Зеленський заявив, що звільнить з посад міністра оборони Степана Полторака, генпрокурора Юрія Луценка і голову СБУ Василя Грицака.



Того ж дня Полторак скерував Зеленському рапорт про відставку із займаної посади , однак він залишиться до рішення Верховної Ради про його відставку.



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