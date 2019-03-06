Заместителя председателя Госводагентства поймали на горячем при получении большой взятки

Генпрокуратура задержала заместителя председателя Госводагентства Павла Гвозденко при получении взятки 8 тысяч долларов (более 200 тысяч гривен). Такой "презент" последний получил за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема Бучанского водохранилища на Киевщине.

По месту жительства и работы подозреваемого прокуроры САП и СБУ проводят обыски. Кроме того, ГПУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей.

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"8 тысяч долларов за мелиорацию водоема. Упомянутое лицо, занимая особо ответственное положение, используя свои служебные полномочия, требовало и получило от представителя юридического лица неправомерную выгоду", – прокомментировала пресс-секретарь гепрокурора Лариса Сарган.