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      Заступника голови Держводагентства схопили на гарячому при отриманні чималого хабара

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      Гвозденка спіймали на гарячому
      Гвозденка спіймали на гарячому / Facebook // Лариса Сарган

      Генпрокуратура затримала заступника голови Держводагентства Павла Гвозденка при отриманні хабара 8 тисяч доларів (понад 200 тисяч гривень). Такий "презент" останній отримав за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми Бучанського водосховища на Київщині.

      За місцем проживання та роботи підозрюваного прокурори САП та СБУ проводять обшуки. Крім того, ГПУ готує клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання підозрюваного під вартою.

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      "8 тисяч баксів за меліорацію водойми. Згадана особа, займаючи особливо відповідальне становище, використовуючи свої службові повноваження, вимагала та одержала від представника юридичної особи неправомірну вигоду", – прокоментувала прес-секретарка гепрокурора Лариса Сарган. 

       

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      Теги: Новини України Корупція ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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