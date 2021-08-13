Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, речь идет о содержании под стражей 60 дней. Однако чиновник может выйти под залог в 3,5 миллиона гривен.

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Дело о хищении 26,8 миллиона гривен в Николаеве: фигуранту избрана мера пресечения

Как сообщили в НАБУ, 12 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю городского головы Николаева. Этот человек – один из подозреваемых по делу о хищении 26,8 миллиона гривен из бюджета при реконструкции Соборной площади в городе.

Суд приказал держать чиновника под стражей 60 суток, но оставил альтернативу – выход под залог в 3,5 миллиона гривен.

Коротко о коррупционном скандале в Николаеве