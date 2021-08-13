Як повідомляє Національне антикорупційне бюро України, мовиться про тримання під вартою 60 днів. Однак чиновник може вийти під заставу у 3,5 мільйона гривень.
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Справа про розкрадання 26,8 мільйона гривень у Миколаєві: фігуранту обрали запобіжний захід
Як повідомили у НАБУ, 12 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику міського голови Миколаєва. Цей чоловік – один із підозрюваних у справі про розкрадання 26,8 мільйона гривень з бюджету під час реконструкції Соборної площі у місті.
Суд наказав тримати чиновника під вартою 60 діб, але залишив альтернативу – вихід під заставу у 3,5 мільйона гривень.
Коротко про корупційний скандал у Миколаєві
- Заступника мера Миколаєва (як пише "Слово і діло", мовиться про Сергія Коренєва) 10 серпня затримали детективи НАБУ. Сталося це на українсько-угорському кордоні (адвокати чиновника на суді стверджували, як зазначили у "Ліга.Новости", що чиновник їхав туди у відпустку, а не втікав).
- Правоохоронці вважають, що у 2019 році у Миколаєві під час проведення тендеру на реконструкцію Соборної площі низка чиновників змовилися, щоб перемогу віддати наперед визначеному підприємству. А потім воно провело роботи за завищеними цінами, через що місцевий бюджет зазнав збитків у понад 26,8 мільйона гривень.