Як повідомляє Національне антикорупційне бюро України, мовиться про тримання під вартою 60 днів. Однак чиновник може вийти під заставу у 3,5 мільйона гривень.

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Справа про розкрадання 26,8 мільйона гривень у Миколаєві: фігуранту обрали запобіжний захід

Як повідомили у НАБУ, 12 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику міського голови Миколаєва. Цей чоловік – один із підозрюваних у справі про розкрадання 26,8 мільйона гривень з бюджету під час реконструкції Соборної площі у місті.

Суд наказав тримати чиновника під вартою 60 діб, але залишив альтернативу – вихід під заставу у 3,5 мільйона гривень.

Коротко про корупційний скандал у Миколаєві