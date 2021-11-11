Детали ОБСЕ обнародовала в отчете за 10 ноября. Там говорится о перемещении техники, которое осуществляют оккупанты.

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Миссия зафиксировала 1 гаубицу, размещенную в нарушение линий отвода в жилом квартале в неподконтрольном правительству районе Луганской области,

– подчеркнули в отчете.

Кроме того, в ОБСЕ отметили признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. В частности, боевики разместили 1 бронетранспортер в городе Брянка на Луганщине.

В ОБСЕ обеспокоены ситуацией