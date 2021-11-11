Деталі ОБСЄ оприлюднила у звіті за 10 листопада. Там мовиться про переміщення техніки, яке здійснюють окупанти.

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Місія зафіксувала 1 гаубицю, розміщену в порушення ліній відведення в житловому кварталі в непідконтрольному уряду районі Луганської області,

– наголосили у звіті.

Окрім того, в ОБСЄ наголосили на ознаках військової присутності та присутності військового типу у зоні безпеки. Зокрема, бойовики розмістили 1 бронетранспортер у місті Брянка на Луганщині.

В ОБСЄ стурбовані ситуацією