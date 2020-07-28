Недавно в Украине завершился экологический проект по исследованию хранилищ промышленных отходов в бассейне реки Днестр.

Территория вблизи Днестра сейчас под пристальным вниманием из-за ситуации с наводнениями, которые могут повлечь аварии на опасных хранилищах, а это может привести к экологической катастрофе. Поэтому экологи провели детальную инвентаризацию объектов – в частности, определили объемы имеющихся отходов и уровень опасности, который они представляют.

К теме: Как наводнение в Карпатах "смывает" экологов и экоактивистов

Было идентифицировано 32 хранилища со 162 миллионами тонн отходов, – сообщила 24 каналу руководитель группы исследования – эксперт по экологической безопасности, экологический аудитор Ирина Николаева. – Они находятся на балансе 12-ти предприятий. Три с наибольшим объемом отходов – государственное предприятие "Сера" (85 миллионов тонн), ООО "ОрианаЭко" (26) и Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал" (12,74).

Каждое из тамошних сооружений в отчете экологов получило вердикт: "Требует неотложных мер по предотвращению аварии".

Ирина Николаева акцентирует внимание на том, что закрытие или рекультивация таких хранилищ – дело государственной важности.

Мы провели важную работу, продвигаем свою инициативу в профильном министерстве, доложили в Верховной Раде, – говорит эксперт. – Знаю, что пошел запрос в Львовскую ОГА относительно отчета о финансировании ГП "Сера". То есть дальше все зависит от действий государственных органов. Но точно могу сказать: пока не будет урегулирована законодательная база – проблему будет трудно решить.

На днях Верховная Рада приняла в первом чтении рамочный законопроект об управлении отходами. Это нужный документ. Но в нашем вопросе ситуация мало изменилась, потому что необходимы законы о промышленных отходах, регуляции накопителей... Только тогда дела сдвинутся с места.

Ведущая роль государства в решении экологических проблем не вызывает сомнений. Но в то же время не стоит забывать об общественности – в частности, об экоактивистах, которые должны контролировать действия власти и давить на нее, чтобы быстрее решались проблемы охраны окружающей среды.

Однако сегодня большинство так называемых "экологических активистов" на самом деле – "экологические мигранты", и выходят на акции только если их финансово стимулируют. Как это регулярно бывает во время избирательных кампаний. Так, вскоре в Украине пройдут местные выборы, поэтому ждем появления "экоактивистов".

Экологические вопросы действительно могут активно использоваться уже на ближайших местных выборах – в регионах, где эти проблемы актуальны, – сказал в комментарии 24 каналу политолог Дмитрий Купира. – Проплаченные акции протеста на экологическую тематику, скорее, будут до начала кампании, чтобы понижать рейтинги власти. В целом же, проплаченные акции в Украине – давняя проблема. Их используют разные политсилы, политики или бизнесмены. Если за участие в акции протеста человеку заплатили, то он уже не активист. Это работа. Сейчас общество постепенно переживает такую ​​"форму" протеста. Проплаченность становится все более очевидной…

Подробнее читайте в статье 24 канала "Как власть и экоактивисты не замечают проблему отходов".