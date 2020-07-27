В Украине так много проблем, что даже об очень важных – экологических – вспоминают только после катастроф. Яркие примеры – недавние ужасные лесные пожары и наводнения.

Эта экологическая катастрофа – одна из крупнейших в истории Украины. Сейчас знают о ней мало, ибо Чернобыль "всех затмил". Поэтому коротко расскажем:

14 сентября 1983 года в городе Стебник на Львовщине на горно-химическом предприятии "Полиминерал" после сильного дождя прорвалась грунтовая дамба, за которой хранились соляные отходы. Мощный селевой поток суммарной массой более 5 миллионов тонн залил и загрязнил окружающие поля, сады и леса. Высококонцентрированная рапа и твердые отходы попали в реку Солоницу, далее – в Тысменицу, Днестр и достигли Черного моря… Обратите внимание! Украина опозорилась перед Венгрией в вопросе экологии, – эксперт Почему мы вспомнили те далекие страшные события?

Недавно завершился экологический проект по исследованию состояния хранилищ промышленных отходов в бассейне реки Днестр. Этот регион сейчас под пристальным вниманием из-за ситуации с наводнениями, которые могут спровоцировать аварии на сооружениях. Поэтому группа экологов провела их подробную инвентаризацию.

Руководитель группы исследования – эксперт по экологической безопасности, экологический аудитор Ирина Николаева рассказала сайту 24 канала:

Было идентифицировано 32 хранилища со 162 миллионами тонн отходов. Они находятся на балансе 12-ти предприятий. Три с наибольшим объемом отходов – государственное предприятие "Сера" (85 миллионов тонн), ООО "ОрианаЭко" (26) и Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал" (12,74).

Да-да, это тот самый "Полиминерал", о котором мы упоминали в начале. Насобирал 12,74 миллиона тонн! В отчете экологов указано: "Требует неотложных мер по предотвращению аварии". Неужели катастрофа 1983-го ничему не научила?

Но наибольшее беспокойство вызывает "рекордсмен" - ГП "Сирка", расположенное вблизи города Новый Роздол на Львовщине. Предприятие де-факто является банкротом, производство остановлено. Но 85 миллионов тонн отходов – это же не шутка! Да еще и дополнительно на территории тамошней промышленной площадки свалено много "посторонних" отходов – в частности, бытовой хлам и даже гудронные остатки, завезенные из Венгрии, которые хранятся с нарушением требований действующего законодательства. Ну и, как говорится, "изюминка": три стохранилища -в предаварийном состоянии. Одно из них находится всего в 380 метрах от Днестра…

Отравленная вода

Все зависит от действий государства

"Как будут решаться проблемы этих предприятий?" – спрашиваем у Ирины Николаевой.

Закрытие или рекультивация таких объектов – дело очень серьезное и кропотливое, – говорит эксперт. – Мы провели важную работу, продвигаем свою инициативу в профильном министерстве, доложили в Верховной Раде. Знаю, что пошел запрос во Львовскую ОГА относительно отчета о финансировании ГП "Сирка". То есть дальше все зависит от действий государственных органов. Но точно могу сказать: пока не будет урегулирована законодательная база – проблему будет трудно решить.

На днях Верховная Рада приняла в первом чтении рамочный законопроект об управлении отходами. Это нужный документ. Но в нашем вопросе ситуация мало изменилась, потому что необходимы также законы о промышленных отходах, регуляции накопителей... Только тогда дела сдвинутся с места.

Что должна сделать Украина

Согласен с коллегой юрист Назар Бекетов, заместитель председателя правления ОО "Зеленый Фонд".

Действительно, существует насущная потребность в совершенствовании законодательного регулирования эксплуатации хранилищ отходов, – говорит Бекетов. – Тем более, что этот пункт есть в Соглашении об ассоциации с ЕС. А именно, Украина должна внедрять требования Директивы 2006/21/ЕС "Об управлении отходами добывающей промышленности и о внесении изменений и дополнений в Директивы 2004/35/ЕС". Цель директив – максимально возможное предупреждение и минимизация какого-либо негативного влияния на окружающую среду и рисков для здоровья человека, что – подчеркиваю – могут возникать в результате управления отходами добывающей промышленности.

Бекетов пошагово указал, какие меры Украина должна безотлагательно внедрять:

Разработка законопроекта об управлении отходами добывающей промышленности

- Планы управления отходами

- Инвестиционные фонды предприятий

- Экологическое страхование

Разработка государственной стратегии переработки накопленных отходов и закрытия недействующих объектов

Адаптация и утверждение методик ЕС

Свалки отходов – "бомба замедленного действия"

Где вы, экоактивисты?

Ведущая роль государства в решении экологических проблем не вызывает сомнений. Но в то же время не стоит забывать про общественность – в частности, о экоактивистов, которые просто обязаны контролировать действия власти и давить на нее, чтобы та быстрее и совершеннее решала проблемы охраны окружающей среды. Собственно, это главная функция экологических активистов, и именно так большинство из них действует в цивилизованных странах. Например, в Германии на климатические митинги выходили до 1,5 миллиона граждан. Могла их власть не услышать?! Именно поэтому в последние годы страна стала одной из "самых зеленых" в мире.

А помните, как во Львове в 2016 году митинговали во время "мусорного скандала"? Почему бы этой общине сейчас не выйти на акцию с требованием как можно скорее решить вопрос с отходами на ГП "Сера" на Львовщине или иного проблемного экообъекта? Даже несколько сотен участников привлекли бы внимание…

Но нет – не ждите! Митингов не будет. Так же, как не было их после ужасных пожаров в Чернобыльской зоне и других регионах. Как не было после наводнений на Западной Украине... Потому что большинство наших так называемых "экологических активистов" на самом деле – "экологические мигранты", и выходят на акции только если их финансово стимулируют. Как это было во время того же "мусорного скандала". И как это регулярно бывает во время избирательных кампаний. Так, вскоре в Украине состоятся местные выборы. Поэтому ждем появления "экоактивистов"…

К теме: Как наводнение в Карпатах "смывает" экологов и экоактивистов

Экологические вопросы действительно могут активно использоваться уже на ближайших местных выборах в регионах, где эти проблемы актуальны, – сказал в комментарии 24 канала политолог Дмитрий Купыра. – Проплаченные акции протеста на экологическую тематику, скорее, будут до начала кампании, чтобы понижать рейтинги власти. В целом же, проплаченные акции в Украине – давняя проблема. Их используют различные политсилы, политики или бизнесмены. Если за участие в акции протеста человеку заплатили, то она уже не активист. Это работа. Сейчас общество постепенно переживает такую "форму" протеста. Проплаченность становится все более очевидной…