Мариуш Каминский не уточнил, кто именно его проинформировал об отстранении Бондаря. Также об этом не сообщали в ГСЧС.
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По его информации, в Украине также открыто уголовное производство по этому делу.
Я получил информацию, что лицо, ответственное за передачу подарка коменданту полиции Польши генералу Шимчику, заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Бондарь, отстраненный от должности,
– написал он в своем телеграмме.
Что известно об инциденте
- В среду, 14 декабря, в полицейском управлении в Варшаве произошел взрыв. Руководитель польской полиции Ярослав Шимчик получил в подарок использованные взорвавшиеся гранатометы.
- Как выяснили журналисты RMF FM у одного из членов посещавшей Киев польской делегации, генерал Шимчик получил в Украине два противотанковых гранатомета (вероятно, RGW-90), которые, по словам украинской стороны, были использованы.
- Первый подарок поступил от главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Это был подержанный противотанковый гранатомет, из которого стреляли по российским танкам.
- Затем польские полицейские встретились с главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины генералом Сергеем Круком. После встречи заместитель Крука Дмитрий Бондарь провел для них экскурсию по комнате, где были собраны предметы, обезвреженные службой, в том числе снаряды и мины.
- Бондарь также подарил Шимчику подарок – идентичный тубус гранатомета. Этот, правда, не переработан в динамик, но украинцы заверили, что гранатомет использован и безопасен.
- Гранатомет разразился, когда Шимчик пытался переместить их в своем кабинете.
Как прокомментировали это в ГСЧС
- В ГСЧС сразу же прокомментировали досадный инцидент. Там подчеркнули, что не имели целью никакого умысла нанести ущерб Главному коменданту полиции Польши. "Уверены, что после изучения обстоятельств и причин этого несчастного случая, будут сделаны надлежащие выводы из этой ситуации", –говорится в ведомстве.
- В ГСЧС также выразили надежду, что инцидент не окажет негативного влияния на высокий уровень сотрудничества между органами правопорядка Украины и Польши.