Мариуш Каминский не уточнил, кто именно его проинформировал об отстранении Бондаря. Также об этом не сообщали в ГСЧС.

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По его информации, в Украине также открыто уголовное производство по этому делу.

Я получил информацию, что лицо, ответственное за передачу подарка коменданту полиции Польши генералу Шимчику, заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Бондарь, отстраненный от должности,

– написал он в своем телеграмме.

Что известно об инциденте

В среду, 14 декабря, в полицейском управлении в Варшаве произошел взрыв. Руководитель польской полиции Ярослав Шимчик получил в подарок использованные взорвавшиеся гранатометы.

Как выяснили журналисты RMF FM у одного из членов посещавшей Киев польской делегации, генерал Шимчик получил в Украине два противотанковых гранатомета (вероятно, RGW-90), которые, по словам украинской стороны, были использованы.

Первый подарок поступил от главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Это был подержанный противотанковый гранатомет, из которого стреляли по российским танкам.

Затем польские полицейские встретились с главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины генералом Сергеем Круком. После встречи заместитель Крука Дмитрий Бондарь провел для них экскурсию по комнате, где были собраны предметы, обезвреженные службой, в том числе снаряды и мины.

Бондарь также подарил Шимчику подарок – идентичный тубус гранатомета. Этот, правда, не переработан в динамик, но украинцы заверили, что гранатомет использован и безопасен.

Гранатомет разразился, когда Шимчик пытался переместить их в своем кабинете.

Как прокомментировали это в ГСЧС