Маріуш Камінський не уточнив, хто саме його проінформував про відсторонення Бондара. Також про це не повідомляли в ДСНС.

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За його інформацією, в Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі.

Я отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади,

– написав він у своєму телеграмі.

Що відомо про інцидент

У середу, 14 грудня у поліцейському управлінні у Варшаві стався вибух. Керівник польської поліції Ярослав Шимчик отримав у подарунок використані гранатомети, який вибухнув.

Як з'ясували журналісти RMF FM в одного з членів польської делегації, що відвідувала Київ, генерал Шимчик отримав в Україні два протитанкові гранатомети (ймовірно, RGW-90), які, за словами української сторони, були використані.

Перший подарунок надійшов від голови Національної поліції України Ігоря Клименка. Це був уживаний протитанковий гранатомет, з якого стріляли по російських танках.

Потім польські поліцейські зустрілися з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій України генералом Сергієм Круком. Після зустрічі заступник Крука Дмитро Бондар провів для них екскурсію кімнатою, де було зібрано предмети, знешкоджені службою, у тому числі снаряди та міни.

Бондар також подарував Шимчику подарунок – ідентичний тубус гранатомета. Цей, щоправда, не був перероблений у динамік, але українці запевнили, що гранатомет використаний та безпечний.

Гранатомет вибухнув, коли Шимчик намагався перемістити їх у своєму кабінеті.

Як прокоментували це в ДСНС