Керівниця відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю ДСНС Оксана Трухачова у коментарі для 24 каналу спростувала інформацію Маріуша Камінського.
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Що відповіли в ДСНС
Трухачова наголосила, що не володіє цією інформацією. "Офіційну нашу позицію можна побачити на сайті", – заявила вона.
Можливо в них (МВС Польщі) якась інша інформація, станом на зараз у мене такої інформації нема,
– сказала Трухачова.
Зазначимо, що про звільнення Бондара повідомив глава МВС Польщі Маріуш Камінський 20 грудня. Звідки у нього така інформація – він не уточнював.
Також Камінський додав, що в Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі.
Що відомо про інцидент
- Керівник польської поліції Ярослав Шимчик отримав у подарунок використані гранатомети, який вибухнув 14 грудня, коли той намагався перемістити їх у своєму кабінеті.