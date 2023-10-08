Об этом 24 Каналу рассказала руководитель координационного прес-сцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что в заминировании россияне обвинили Украину. Однако заявления о количестве мин звучали именно от оккупантов.
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Как заминировали Черное море
По словам Гуменюк, совершенно очевидно, что точно знать сколько мин есть в Черном море, может только тот, кто их там расставлял. Далее происходили подрывы мин, их приносило как украинскому побережью, так и побережью других стран Черноморского региона. В частности, Грузии, Румынии, Болгарии, Турции. До сих пор наткнуться на мину является вполне реальной угрозой, ведь их может быть еще очень много.
"На протяжении полномасштабного вторжения некоторое время мы не могли контролировать ситуацию с кораблями Черноморского флота, поэтому предполагаем, что заминирование также усиливали", – подчеркнула Гуменюк.
Пресс-секретарь ОК "Юг" о заминировании Черного моря: смотрите видео
Как сегодня действует враг
Сейчас активность тактической авиации врага направлена на регулярный сброс управляемых бомб в направлении острова Змеиный. Там сконцентрированы морские транспортные пути, узловые расхождения маршрутов.
Россияне провоцируют дополнительную детонацию или подрыв морских мин из якорных креплений для их стихийного дрейфования – все это может свидетельствовать о попытке создать дополнительную угрозу для гуманитарного коридора.
– рассказала Гуменюк.
Она добавила, что вопреки желанию России и, несмотря на ее выход из зерновой сделки, Украина смогла предложить судоходцам коридор, в котором сама гарантирует безопасность.
Как действует Украина в Черном море: что известно
- В сентябре Украине удалось уничтожить российский десантный корабль "Минск" и подводную ракетную лодку "Ростов". Они находились на судоремонтном заводе в Севастополе. В разведке информацию подтвердили и добавили, что повреждения также получило ремонтное оборудование.
- Точные удары по кораблям Черноморского флота и постоянный "хлопок" в Крыму заставили россиян перебазировать свои корабли в Новороссийск. Очевидно, причиной этого является страх перед новыми ударами ВСУ.
- Уникальной была операция по возвращению так называемых "вышек Бойко". Эти буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море Россия оккупировала еще в 2015 году. С начала полномасштабной войны оккупанты использовали их в военных целях.