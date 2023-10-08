Об этом 24 Каналу рассказала руководитель координационного прес-сцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что в заминировании россияне обвинили Украину. Однако заявления о количестве мин звучали именно от оккупантов.

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Как заминировали Черное море

По словам Гуменюк, совершенно очевидно, что точно знать сколько мин есть в Черном море, может только тот, кто их там расставлял. Далее происходили подрывы мин, их приносило как украинскому побережью, так и побережью других стран Черноморского региона. В частности, Грузии, Румынии, Болгарии, Турции. До сих пор наткнуться на мину является вполне реальной угрозой, ведь их может быть еще очень много.

"На протяжении полномасштабного вторжения некоторое время мы не могли контролировать ситуацию с кораблями Черноморского флота, поэтому предполагаем, что заминирование также усиливали", – подчеркнула Гуменюк.

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Как сегодня действует враг

Сейчас активность тактической авиации врага направлена на регулярный сброс управляемых бомб в направлении острова Змеиный. Там сконцентрированы морские транспортные пути, узловые расхождения маршрутов.

Россияне провоцируют дополнительную детонацию или подрыв морских мин из якорных креплений для их стихийного дрейфования – все это может свидетельствовать о попытке создать дополнительную угрозу для гуманитарного коридора.

– рассказала Гуменюк.

Она добавила, что вопреки желанию России и, несмотря на ее выход из зерновой сделки, Украина смогла предложить судоходцам коридор, в котором сама гарантирует безопасность.

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