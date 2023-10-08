Про це 24 Каналу розповіла керівниця координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зауваживши, що у замінуванні росіяни звинуватили Україну. Однак, заяви про кількість мін звучали саме від окупантів.

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Як заміновували Чорне море

За словами Гуменюк, цілком очевидно, що точно знати скільки мін є у Чорному морі, може тільки той, хто їх там розставляв. Далі відбувалися підриви мін, їх приносило як до українського узбережжя, так і до узбережжя інших країн Чорноморського регіону. Зокрема, Грузії, Румунії, Болгарії, Туреччини. Дотепер наштовхнутися на міну є цілком реальною загрозою, адже їх може бути ще дуже багато.

"Упродовж повномасштабного вторгнення певний час ми не могли контролювати ситуацію з кораблями Чорноморського флоту, тому припускаємо, що замінування також посилювали", – наголосила Гуменюк.

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Зараз активність тактичної авіації ворога спрямована на регулярне скидування керованих бомб у напрямку острова Зміїний. Саме там сконцентровані морські транспортні шляхи, вузлові розходження маршрутів.

Росіяни провокують додаткову детонацію або підрив морських мін з якірних кріплень для їх стихійного дрейфування – все це може свідчити про намагання створити додаткову загрозу для гуманітарного коридору,

– розповіла Гуменюк.

Вона додала, що всупереч бажанню Росії та попри її вихід із зернової угоди, Україна змогла запропонувати судноплавцям коридор, в якому сама гарантує безпеку.

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