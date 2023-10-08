Про це 24 Каналу розповіла керівниця координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зауваживши, що у замінуванні росіяни звинуватили Україну. Однак, заяви про кількість мін звучали саме від окупантів.
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Як заміновували Чорне море
За словами Гуменюк, цілком очевидно, що точно знати скільки мін є у Чорному морі, може тільки той, хто їх там розставляв. Далі відбувалися підриви мін, їх приносило як до українського узбережжя, так і до узбережжя інших країн Чорноморського регіону. Зокрема, Грузії, Румунії, Болгарії, Туреччини. Дотепер наштовхнутися на міну є цілком реальною загрозою, адже їх може бути ще дуже багато.
"Упродовж повномасштабного вторгнення певний час ми не могли контролювати ситуацію з кораблями Чорноморського флоту, тому припускаємо, що замінування також посилювали", – наголосила Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" про замінування Чорного моря: дивіться відео
Як сьогодні діє ворог
Зараз активність тактичної авіації ворога спрямована на регулярне скидування керованих бомб у напрямку острова Зміїний. Саме там сконцентровані морські транспортні шляхи, вузлові розходження маршрутів.
Росіяни провокують додаткову детонацію або підрив морських мін з якірних кріплень для їх стихійного дрейфування – все це може свідчити про намагання створити додаткову загрозу для гуманітарного коридору,
– розповіла Гуменюк.
Вона додала, що всупереч бажанню Росії та попри її вихід із зернової угоди, Україна змогла запропонувати судноплавцям коридор, в якому сама гарантує безпеку.
Як діє Україна у Чорному морі: що відомо
- У вересні Україні вдалося знищити російський великий десантний корабель "Мінськ" і підводний ракетний човен "Ростов". Вони перебували на судноремонтному заводі у Севастополі. У розвідці інформацію підтвердили та додали, що пошкоджень також зазнало ремонтне обладнання.
- Влучні удари по кораблях Чорноморського флоту та постійна "бавовна" у Криму змусила росіян перебазувати свої кораблі до Новоросійська. Очевидно, причиною цього є страх перед новими ударами ЗСУ.
- Унікальною була операція з повернення так званих "вишок Бойка". Ці бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі Росія окупувала ще у 2015 році. Від початку повномасштабної війни окупанти використовували їх у військових цілях.