Следовательно, детей, которые только начали прибывать на занятия, пришлось экстренно эвакуировать. О минировании в своем телеграм-канале рассказал советник российского главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков, сообщает 24 Канал.
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Учебные заведения проверяют
В российских СМИ и крымских телеграм-каналах сообщили о заминировании школ по всему полуострову. Так, только в Керчи заминирование якобы произошло в девяти школах. В так называемом городском совете Керчи заявили, что в городе начался процесс эвакуации учеников и сотрудников из всех городских школ.
Спецслужбы страны-оккупантки начали проверку помещений в учебных заведениях. Ее производят силовики с задействованием кинологов.
Оккупанты в украинском Крыму подчеркнули, что за лживые сообщения о минировании анонимов ждет ответственность. Они пригрозили злоумышленникам 10 годами лишения свободы.
К минированию приплели Украину
Так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что в настоящее время в Крыму отрабатываются алгоритмы безопасности. Более того, как утверждают российские СМИ, всю ответственность за минирование школ он перевел на Украину. Мол, это "очередная провокация украинских спецслужб".
Конечно, каких-либо подтверждений советник российского главы Крыма предоставить даже не пытался. Ведь россияне привыкли поступать так же, и того же ожидают от других. Напомним, что перед началом полномасштабного вторжения в Украине часто происходили массовые заминирования. Тогда сообщалось и о русском следе.
Однако, чтобы придать логики "обоснованию" Крючкова, росСМИ заявили, что после начала полномасштабного вторжения в Украину в оккупированном Крыму участились случаи сообщений о минировании объектов. При этом, по их словам, такие сообщения поступали якобы из Украины, однако ни разу не подтверждались.
Также они напомнили о других терактах на остальной территории страны-террористки, к которым также на России приплели Украину. Речь идет не только об историческом подрыве Крымского моста, но и об убийстве Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.
Во временно оккупированном Крыму тревожно
- После начала полномасштабной фазы войны в Украине во временно оккупированном Крыму все чаще стали раздаваться взрывы. А 13 апреля в Севастополе слышали стрельбу, которая на фоне ожидания контрнаступления ВСУ вызвала настоящую панику
- Более того, в этот день на Востоке полуострова гремели и взрывы вблизи мест хранения русской военной техники.
- Оккупанты боятся. Из-за взрывов, едва не ставших обыденностью на полуострове, кремлевский гауляйтер Сергей Аксенов сообщил об отмене демонстраций на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и парада на 9 мая. Их упразднили "из соображений безопасности".