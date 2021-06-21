Французские военные выполняли антитеррористическую операцию "Бархан". Именно тогда в них врезался в атомобиль.

Кстати В Мали боевики атаковали базу ООН: погибли миротворцы

Машину взорвало. Количество раненых военных еще уточняют. Издание утверждает, что на место происшествия направили большое количество вертолетов для эвакуации военных.

В феврале 2021 года также погибли 2 французских солдата в Мали, еще один получил ранения. Самодельная взрывчатка попала в бронетранспортер.

Что известно о ситуации в Мали

Мали – это государство в Западной Африке. Дело в том, что часть страны контролируют исламисты из связанной с "Аль-Каидой" группировками "Ансар ад-Дин".

В регионе даже провозгласили непризнанное государство "Азавад".

ООН развернули миротворческую миссию в Мали еще в 2013 году, когда произошло восстание боевиков-исламистов.

В августе 2020 года в Мали случился военный переворот. Он привел к отставке президента Ибрагима Бубакара Кейта и роспуску парламента. Атаки на миссии ООН начались в начале 2021 года.

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