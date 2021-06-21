Французькі військові виконували антитерористичну операцію "Бархан". Саме тоді в них врізався в атомобіль.

До речі У Малі бойовики атакували базу ООН: загинули миротворці

Машину підірвало. Кількість поранених військових ще уточнюють. Видання стверджує, що на місце події направили велику кількість вертольотів для евакуації військових.