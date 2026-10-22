Зеленский намекнул на возможность замораживания нынешней линии фронта, – CNN

Об этом президент Украины заявил в интервью журналистке CNN Кристиан Аманпур.

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Возможно ли замораживание линии фронта?

Зеленский допустил возможность замораживания нынешней линии фронта, чтобы прекратить боевые действия и начать переговоры.

Наша земля очень важна, потому что речь идет о людях. Дело не в километрах– заявил президент.

Он добавил, что многие украинцы погибли, защищая свою землю, независимость и страну.

Международное сообщество также не признает временно оккупированные территории российскими. Россия понимает это, даже если отдельные стороны могут придерживаться иной позиции.

Напомним, ранее общественный деятель Валерий Клочок заявил, что западные партнеры Украины фактически начинают соглашаться на замораживание войны в ее нынешнем формате. В эфире 24 Канала он пояснил, что на это влияют задержки с поставками вооружения и финансовой помощи Украине. Украинская армия испытывает нехватку важных средств противовоздушной обороны и другого вооружения.

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Он также обратил внимание на неопределенность с финансированием, в частности в отношении обещанных средств на следующий год. Вопрос линии соприкосновения все больше приобретает политический характер. В то же время продвижение переговорных инициатив и поэтапного прекращения огня свидетельствует о сложности ситуации, в которой оказалась Украина.