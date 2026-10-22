Зеленський натякнув на можливість замороження нинішньої лінії фронту, – CNN

Про це президент України сказав в інтерв’ю журналістці CNN Крістіан Аманпур.

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Чи можливе замороження фронту?

Зеленський допустив можливість заморожування нинішньої лінії фронту, щоб припинити бойові дії та розпочати переговори.

Наша земля дуже важлива, бо йдеться про людей. Річ не в кілометрах– заявив президент.

Він додав, що багато українців загинули, захищаючи свою землю, незалежність і країну.

Міжнародна спільнота також не визнає тимчасово окуповані території російськими. Росія розуміє це, навіть якщо окремі сторони можуть мати іншу позицію.

Нагадаємо, раніше громадський діяч Валерій Клочок заявив, що західні партнери України фактично починають погоджуватися на замороження війни в її нинішньому форматі. В ефірі 24 Каналу він пояснив, що на це впливають затримки постачання озброєння та фінансової допомоги Україні. Українська армія відчуває нестачу важливих засобів протиповітряної оборони та іншого озброєння.

Він також звернув увагу на невизначеність із фінансуванням, зокрема щодо обіцяних коштів на наступний рік. Питання лінії зіткнення дедалі більше набуває політичного характеру. Водночас просування переговорних ініціатив і поетапного припинення вогню свідчить про складність ситуації, у якій опинилася Україна.