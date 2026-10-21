Громадський діяч Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу наголосив, що брак ракет і коштів створює небезпечний політичний контекст довкола лінії зіткнення.

Чому виникає ризик замороження війни?

За словами експерта, західні партнери дедалі більше схиляються до припинення вогню через власні коливання та затримки оборонної допомоги.

Клочок прокоментував заяви про ймовірне припинення вогню і звернув увагу на критичне становище із забезпеченням війська засобами протиповітряної оборони та іншим ключовим озброєнням.

У нас ракет Patriot немає. Нам їх затримують. Європейці нам їх не дають, хоча вони в них є. Storm Shadow Лондон пообіцяв, але не знаємо, коли до нас вони приїдуть. Гроші підвисли. 70 мільярдів на наступний рік Європа не обіцяє. Тобто ситуація складається таким чином, що навіть наші європейські партнери за замовчуванням погоджуються на замороження війни в тому форматі, в якому вона є,

– каже громадський діяч.

Також експерт підкреслив, що питання лінії зіткнення наразі набуло суто політичного забарвлення. Будь-які спроби просувати переговори та ініціативи щодо поетапного припинення вогню безпосередньо сигналізують про високу складність поточного моменту для України.

Раніше експерти зазначали, що західні партнери стикаються з дефіцитом ракет до комплексів Patriot, через що Україні вкрай важливо розвивати власні далекобійні спроможності для протидії ворогу.

Що відомо про дефіцит ракет до Patriot в Україні?

Україна зіткнулася з критичною нестачею ракет-перехоплювачів до систем Patriot на тлі постійних російських атак. Відомо, що станом на середину жовтня запаси цих боєприпасів були майже повністю вичерпані.

Ситуацію загострюють масштабні обстріли балістикою. Зокрема, у ніч проти 19 жовтня Росія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами й ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури, були загиблі й постраждалі.