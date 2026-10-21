Общественный деятель Валерий Клочок в эфире 24 Канала подчеркнул, что нехватка ракет и средств создает опасный политический контекст вокруг линии соприкосновения.

Почему возникает риск замораживания войны?

По словам эксперта, западные партнеры все больше склоняются к прекращению огня из-за собственных колебаний и задержек с оказанием оборонной помощи.

Клочок прокомментировал заявления о вероятном прекращении огня и обратил внимание на критическую ситуацию с обеспечением войск средствами противовоздушной обороны и другим ключевым вооружением.

У нас нет ракет Patriot. Их нам задерживают. Европейцы нам их не дают, хотя у них они есть. Лондон пообещал ракеты Storm Shadow, но мы не знаем, когда они к нам прибудут. Деньги зависли. 70 миллиардов на следующий год Европа не обещает. То есть ситуация складывается таким образом, что даже наши европейские партнеры по умолчанию соглашаются на замораживание войны в том формате, в котором она существует,

– говорит общественный деятель.

Также эксперт подчеркнул, что вопрос линии соприкосновения в настоящее время приобрел сугубо политическую окраску. Любые попытки продвигать переговоры и инициативы по поэтапному прекращению огня напрямую сигнализируют о высокой сложности текущего момента для Украины.

Ранее эксперты отмечали, что западные партнеры сталкиваются с дефицитом ракет для комплексов Patriot, поэтому Украине крайне важно развивать собственные дальнобойные возможности для противодействия врагу.

Что известно о дефиците ракет для Patriot в Украине?

Украина столкнулась с критической нехваткой ракет-перехватчиков для систем Patriot на фоне постоянных российских атак. Известно, что по состоянию на середину октября запасы этих боеприпасов были почти полностью исчерпаны.

Ситуацию обостряют масштабные обстрелы баллистическими ракетами. В частности, в ночь на 19 октября Россия совершила атаку на Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, были погибшие и пострадавшие.