Такой комментарий Песков дал после публикации агентства Reuters о вероятной готовности российского лидера обсуждать такой вариант. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Готов ли Путин к переговорам

Песков отметил, Владимир Путин не готов к замораживанию войны, хотя и не против определенных переговоров. Он отметил, что позиция Путина остается неизменной: Россия стремится достичь своих целей, которые "всем хорошо известны". Он подчеркнул, что вариант замораживания конфликта не отвечает интересам Кремля.

Путин, по его словам, "действительно неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам".

Напомним, журналисты Reuters отмечали, что глава России Владимир Путин может согласиться на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта. В России якобы не против обсудить разделение частично оккупированных четырех областей Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Россия, как говорят источники издания, даже может вывести свои войска из частей других областей, незначительную территорию которых она контролирует. Речь идет о Харьковской и Николаевской областях. В то же время Россия не согласится на вступление Украины в НАТО.