Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что в России озвучили, что это не новая доктрина, она остается без изменений, там как было 5 пунктов – так они и есть. Тот документ, который утвердил Путин – это не изменения доктрины, а ее расширение, адаптация, детализация.

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Чего хочет Россия, расширив ядерную доктрину

У всех стран мира, у которых есть ядерное оружие, как пояснил Ступак, предусмотрена доктрина относительно того, когда и как использовать "ядерку". В США в ней указан 1 пункт, в Китае тоже 1, в Северной Корее 2, в России их больше всего – 5.

В российской доктрине в частности прописано, что агрессия со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будет считаться совместным нападением на Россию. Кроме того, Кремль будет реагировать на применение БПЛА, баллистики, ракет.

Все это выглядит попыткой России остановить атаки ВСУ по российской инфраструктуре, заставить западные страны повлиять на Украину, чтобы она это не делала, иначе всех ожидает "решительный немедленный устрашающий ответ",

– озвучил Ступак.

Применит ли Путин ядерное оружие

Бывший сотрудник СБУ считает, что российский диктатор не хочет гореть в аду ядерной войны и не готов использовать ядерное оружие. По словам Ступака, глава Кремля предпочитает жить долго, роскошно и сохранить свою власть.

Он также призвал оценить ближайшее окружение Путина. Например, Гундяева, патриарха РПЦ.

"Когда он садится в роскошный автомобиль иностранного производства Maybach, то его охранник закрывает ему на головном уборе крестик, чтобы тот удачно сел в транспорт. На руке у патриарха часы за 60 тысяч евро, пользуется яхтами и частными самолетами. Это дает понять, что он тоже не готов гореть в пламени ядерной войны", – считает Ступак.

Еще один интересный персонаж в окружении Путина – диктатор Чечни Рамзан Кадыров. Только одна его боксерская груша марки Louis Vuitton стоит 25 тысяч евро, он тоже, по мнению Ступака, не хотел бы сгореть в этой войне.

Россия может решиться на ядерные испытания

Однако, по словам бывшего сотрудника СБУ, есть вероятность, что Россия кое-что попробует. Он напомнил о "красных линиях", которые Украина перешла во время полномасштабной войны (Ступак насчитал 11 раз) и на которые Россия угрожала немедленно ответить. Однако этого не произошло, но в Кремле все-таки хотят дальше чем-то пугать.

Со стороны России может быть испытание ядерного оружия на собственной территории. Одна из локаций, где это может произойти – архипелаг Новая Земля, он расположен ближе к Норвегии. Это безлюдное место, возможно, там есть пингвины. Последний раз такие испытания (наземные) были в 60-х годах,

– рассказал Ступак.

Россия, по словам эксперта, могла бы на это решиться и заснять в хорошем качестве этот подрыв с разных ракурсов, чтобы потом российские пропагандисты распространяли эти видеокадры и пугали всех ядерным взрывом.