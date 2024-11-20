Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу зазначив, що в Росії озвучили, що це не нова доктрина, вона залишається без змін, там як було 5 пунктів – так вони і є. Той документ, який затвердив Путін – це не зміни доктрини, а її розширення, адаптація, деталізація.

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Чого прагне Росія, розширивши ядерну доктрину

У всіх країн світу, в яких є ядерна зброя, як пояснив Ступак, передбачена доктрина щодо того, коли і як використовувати "ядерку". В США в ній вказаний 1 пункт, в Китаї теж 1, в Північній Кореї 2, в Росії їх найбільше – 5.

В російській доктрині зокрема прописано, що агресія з боку неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної країни, вважатиметься спільним нападом на Росію. Крім того, Кремль реагуватиме на застосування БпЛА, балістики, ракет.

Все це виглядає спробою Росії зупинити атаки ЗСУ по російській інфраструктурі, змусити західні країни вплинути на Україну, щоб вона це не робила, інакше всіх очікує "рішуча негайна страхітлива відповідь",

– озвучив Ступак.

Чи застосує Путін ядерну зброю

Колишній співробітник СБУ вважає, що російський диктатор не хоче горіти в пеклі ядерної війни й не готовий використати ядерну зброю. Зі слів Ступака, очільник Кремля воліє жити довго, розкішно та зберегти свою владу.

Він також закликав оцінити найближче оточення Путіна. Наприклад, Гундяєва, патріарха РПЦ.

"Коли він сідає в розкішний автомобіль іноземного виробництва Maybach, то його охоронець закриває йому на головному уборі хрестик, щоб той вдало сів у транспорт. На руці у патріарха годинники за 60 тисяч євро, користується яхтами й приватними літаками. Це дає зрозуміти, що він теж не готовий горіти в полум'ї ядерної війни", – вважає Ступак.

Ще один цікавий персонаж в оточенні Путіна – диктатор Чечні Рамзан Кадиров. Тільки одна його боксерська груша марки Louis Vuitton коштує 25 тисяч євро, то ж він, на думку Ступака, теж не хотів би згоріти у цій війні.

Росія може наважитися на ядерні випробування

Однак, зі слів колишнього співробітника СБУ, є ймовірність, що Росія дещо спробує. Він нагадав про "червоні лінії", які Україна перейшла під час повномасштабної війни (Ступак нарахував 11 разів) і на які Росія погрожувала негайно відповісти. Однак цього не сталося, але в Кремлі все-таки хочуть далі чимось лякати.

З боку Росії може бути випробування ядерної зброї на власній території. Одна з локацій, де це може статися – архіпелаг Нова Земля, він розташований ближче до Норвегії. Це безлюдне місце, можливо, там є пінгвіни. Останній раз такі випробування (наземні) були в 60-х роках,

– розповів Ступак.

Росія, зі слів експерта, могла б на це наважитись і зафільмувати в гарній якості цей підрив з різних ракурсів, аби потім російські пропагандисти розповсюджували ці відеокадри й страхали всіх ядерним вибухом.