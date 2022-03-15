Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив російський письменник Віктор Шендерович. За його словами, Кадиров вже давно вийшов з-під контролю Росії.

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"Кадиров вже остаточно вийшов з-під Росії, якщо не враховувати того, що Росія виплачує йому дику контрибуцію. Як тільки не буде бюджету, як тільки рухне Росія і не стане казни, з якої він крав гроші, Кадиров негайно під знаменням ісламу урочисто відійде в бік братів по вірі", – сказав він.

Бойовики вмирають за гроші Кадирова

Шендерович додав, що чеченські бойовики, які воюють та вмирають в Україні, роблять це лише заради фінансування Кадирова.

"Вони, крім того, що воювати більше нічого робити не вміють. Саме ці чеченці нічого робити не вміють, вони головорізи", – додав письменник.

Інтерв'ю з Віктором Шендеровичем на 24 каналі: дивіться відео