Украине выгоднее сопротивляться

По факту, на сегодня Украина не имеет реального выбора между тем, чтобы воевать дальше и начинать реально договариваться. Об этом заявил Николай Белесков, информирует 24 Канал.

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То, что предлагают сторонники быстрой заморозки без истощения наступательного потенциала Московии здесь и сейчас и предоставления гарантий безопасности для обеспечения устойчивости урегулирования, – это просто растянутое во времени уничтожение Украины. Ведь без этих двух моментов Московия сделает все возможное, чтобы отпугнуть людей, капиталы и технологии из Украины для окончательного и безвозвратного превращения нашей страны в failed state. Параллельно она будет готовиться к нанесению нового военного удара, который может оказаться смертельным.

В таких условиях Украине выгоднее и дальше оказывать сопротивление, надеясь все-таки истощить наступательный потенциал врага раньше, чем партнеры потеряют интерес к поддержке Украины. Хотя условия для этого сопротивления ухудшаются.

Такая альтернатива хоть и звучит не очень, но точно лучше, чем согласие на растянутую во времени агонию Украины без надежных гарантий безопасности.

Кроме того, если Украина готова сопротивляться, то партнеры будут вынуждены так или иначе помогать. В то время, если Украина согласится здесь и сейчас на определенную невыгодную политическую рамку, которая не гарантирует при этом долгосрочную безопасность и постоянство урегулирования, то партнеры начнут понемногу умывать руки под лейтмотив: "Ну, определенная политическая рамка есть, то почему должны помогать".

Как-то так.