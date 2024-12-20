Україні вигідніше чинити спротив

По факту, на сьогодні Україна не має реального вибору між тим, щоб воювати далі й починати реально домовлятися. Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

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Те, що пропонують прибічники швидкого заморожування без виснаження наступального потенціалу Московії тут і зараз та надання гарантій безпеки для гарантування сталості врегулювання, – це просто розтягнуте в часі знищення України. Адже без цих двох моментів Московія зробить все можливе, щоб відлякати людей, капітали й технології з України для остаточного і безповоротного перетворення нашої країни в failed state. Паралельно вона буде готуватися до завдання нового воєнного удару, який може виявитися смертельним.

У таких умовах Україні вигідніше і далі чинити спротив, сподіваючись таки виснажити наступальний потенціал ворога раніше, ніж партнери втратять інтерес до підтримки України. Хоча умови для цього спротиву погіршуються.

Така альтернатива хоч і звучить не дуже, але точно краще, ніж згода на розтягнуту в часі агонію України без надійних гарантій безпеки.

Окрім того, якщо Україна готова чинити спротив, то партнери будуть змушені так чи інакше допомагати. В той час, якщо Україна погодиться тут і зараз на певну невигідну політичну рамку, яка не гарантує при цьому довгострокову безпеку і сталість врегулювання, то партнери почнуть потроху вмивати руки під лейтмотив: "Ну, певна політична рамка є, то чому маємо допомагати".

Якось так.