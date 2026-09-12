Признание оккупации без Украины: какой вариант "заморозки войны" рассматривает Запад

В дипломатических кулуарах все чаще обсуждаются вероятные сценарии приостановки горячей фазы российско-украинской войны. Среди возможных вариантов звучит даже компромисс, касающийся голосования в ООН по вопросу об оккупированных территориях без прямого согласия Киева.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу об угрозах, связанных с возможными закулисными договоренностями о приостановке боевых действий. Попытки международных партнеров стабилизировать ситуацию не снимают стратегической угрозы со стороны России.

О чем говорят в кулуарах

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" отметил, что сегодня обсуждаются варианты голосования на заседании Генассамблеи ООН по вопросу оккупированных территорий. При этом речь идет о закреплении статус-кво определенным количеством стран, но без официального признания их российскими со стороны Украины.

То, что сейчас озвучивается в кулуарах в качестве варианта – это голосование на Генассамблее ООН по территориям, оккупированным россиянами, в пользу России без признания со стороны Украины. Это очень напоминает формат Советского Союза и стран Балтии. Их же не признавали в составе СССР, но тот утверждал, что это его территория. КГБ, трансформировавшийся в ФСБ, унаследовал все принципы, методы, стратегии и тактики. С первого дня независимости Украины они уже строили план, как в дальнейшем лишить ее этого. Видим, что сейчас им это сложно сделать,

– отметил Клочок.

Он подчеркнул, что даже в случае прекращения активных боевых действий война России против Украины может продолжаться в других формах, как это было после 2014 года.

О возможных сценариях заморозки войны в Украине: смотрите видео

Европа заинтересована в заморозке войны, но хочет гарантий безопасности

Западные страны стремятся отсрочить угрозу прямых военных столкновений на своем континенте. Именно поэтому европейские лидеры могут поддержать временное замораживание войны, но при этом требуя гарантий безопасности.

Для Европы, которая постоянно ставит своей стратегической целью отсрочить угрозу для своих стран, прекращение войны при наличии определенных гарантий со стороны Китая или США может быть целесообразным. Китай в настоящее время зарабатывает на поставках компонентов, поэтому ему выгодно, чтобы война продолжалась, в то же время у страны есть и более глобальные цели.

Европейцы могут пойти навстречу Китаю, ослабляя давление на китайский бизнес в Европе и предоставляя больше преференций, благодаря чему страна будет зарабатывать больше. Сейчас ведутся соответствующие дискуссии, результатом которых станет снижение интенсивности боевых действий и даже возможная полная их заморозка в Украине. Вопрос, надолго ли? Вот здесь уже действительно никто не может этого гарантировать,

– отметил Клочок.

Он добавил, что Китай получил американский план завершения российско-украинской войны, но это лишь часть большого диалога Трампа и Си Цзиньпина. Их переговоры в Вашингтоне могут касаться компромиссов относительно влияния на европейский континент.

В случае отсутствия договоренностей война будет только расширяться, а Европе придется готовиться к полноценному вовлечению, к чему она пока ресурсно и морально, как подчеркнул Клочок, не готова.