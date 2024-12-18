Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью для Le Parisien. В частности, он вспомнил, чем заканчивались другие замороженные войны, которые начинал Путин.

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Какова позиция Зеленского по заморозке войны

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины недопустим вариант, при котором война будет сначала заморожена, а потом начнутся мирные переговоры с Россией.

Я считаю, что так нельзя, просто забыть все, что было. В этом и есть опасность, когда говорят, давайте, сейчас заморозим все, заморозим войну, а потом уже будем договариваться с россиянами. Нет! Мы не собираемся ничего Путину прощать,

– подчеркнул президент.

Он также добавил, глава Кремля уже убил многих украинцев и продолжает это делать.

"Мир за счет Украины – это несправедливо, дает толчок другим диктаторам делать то же, что Путин и дает возможность Путину вернуться снова", – отметил Зеленский.

Президент также вспомнил, две войны в Чечне, оккупацию части территорий Грузии, Молдовы, Сирии, Африке. Также украинский лидер сравнил Путина с бумерангом.

"Он (Путин – 24 Канал) в любом случае вернется, потому что Путин – бумеранг", – заявил президент.