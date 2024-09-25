В случае замораживания войны, глава Кремля Владимир Путин повлечет еще больше катастроф в мире. Об этом президент Украины заявил во время выступления на Генассамблее ООН сегодня, 25 сентября.

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Чем грозит замораживание войны в Украине

Во время своего выступления на Геассамблее ООН в США, Владимир Зеленский отметил, что "некоторые" предлагают замораживание войны в Украине. Впрочем, по его словам, это будет иметь негативное влияние.

За это (замораживание войны в Украине – 24 Канал) Путин вам даст в качестве приза только больше страданий и катастроф,

– подчеркнул украинский лидер.

К слову, Зеленский во время своего выступления также рассказал, что в результате российских обстрелов в Украине были уничтожены все ТЭС и крупнейшие ГЭС. По словам главы государства, страна-агрессор не смогла преодолеть украинцев на поле боя, поэтому Путин ищет новые способы, чтобы подорвать их дух.