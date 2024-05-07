В каких именно областях ждать заморозков, рассказали синоптики Укргидрометцентра, передает 24 Канал. Кстати, будут они не только этой ночью.

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Где снова будут заморозки

"Ночью 8 мая в северных, большинстве западных и Винницкой областях, ночью 9 и 10 мая в Украине, кроме Юга, Закарпатья и Прикарпатья, на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов (I уровень опасности, желтый)", – отметили синоптики.

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Где будут заморозки 9 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

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Какая будет погода до 9 мая

Также синоптики рассказали, что 7 мая в большинстве областей, 8 мая в Карпатах, на Юге и Востоке страны снова пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории, 9 мая в Украине без осадков.

Температура 8 – 9 мая ночью 1 – 8 градусов тепла (8 мая в большинстве западных, северных и Винницкой областях, 9 мая в Украине, кроме Юга, Закарпатья и Прикарпатья, на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов).

Днем 10 – 17 тепла, в южной части и на Закарпатье до +21.

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Когда ждать потепления

Синоптик Игорь Кибальчич писал, что начало недели в Украине пройдет с неустойчивой погодой из-за влияния балтийского циклона и его атмосферных фронтов.

Уже в середине недели ожидается вторжение арктической воздушной массы. Вследствие этого температура воздуха существенно снизится во всех регионах, особенно северных, центральных и восточных областях. Так, ночью и утром будут наблюдаться заморозки не только на почве, но местами также в воздухе до -4 градусов.

"Постепенное повышение температуры и стабилизация погоды начнется только в выходные", – прогнозировал Кибальчич.