Ряд регионов снова сковали заморозки, также будет сильный ветер: где ждать непогоды

В Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Сильный ветер и заморозки прогнозируют сразу в нескольких регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Где ждать заморозков и сильного ветра в Украине в ближайшие дни?

Синоптики рассказали, что 23 апреля днем в Киеве, а также в западных и северных областях прогнозируют порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого объявлен І уровень опасности – желтый.

Обратите внимание! I уровень опасности – желтый – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Синоптики рекомендуют сохранять повышенную внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.



Где ждать сильные порывы ветра в Украине 23 апреля / Карта Укргидрометцентра

В то же время уже ночью 24 апреля в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются заморозки в воздухе до 0 – -3 градусов, что соответствует II уровню опасности – оранжевому. На остальной территории прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов (желтый уровень).

Справочно! II уровень опасности – оранжевый – погодные условия опасны и несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. В случае объявления этого уровня гражданам следует проявлять максимальную осторожность во время пребывания в зоне действия погодных явлений.



Где ждать заморозки в воздухе и на поверхности почвы 24 апреля / Карта Укргидрометцентра

Подобная ситуация сохранится и ночью 25 апреля. В частности, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях снова ожидаются заморозки в воздухе с температурой 0 – -3 градуса (оранжевый уровень опасности). В других регионах, кроме западных, возможны заморозки на поверхности почвы до 0 – -5 градусов (желтый уровень).



Где ожидать опасные погодные явления 25 апреля / Карта Укргидрометцентра

В Киеве 23 апреля ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. А ночью 24 апреля в столице на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 – -2 градуса.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут повредить раноцветущим плодовым деревьям.

