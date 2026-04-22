Ряд регионов снова сковали заморозки, также будет сильный ветер: где ждать непогоды
- 23 апреля в Киеве, западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, из-за чего объявили І, желтый уровень опасности.
- 24 и 25 апреля в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируют заморозки до -3°C. Кое-где по областям объявили II, оранжевый уровень опасности.
В Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Сильный ветер и заморозки прогнозируют сразу в нескольких регионах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Где ждать заморозков и сильного ветра в Украине в ближайшие дни?
Синоптики рассказали, что 23 апреля днем в Киеве, а также в западных и северных областях прогнозируют порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого объявлен І уровень опасности – желтый.
Обратите внимание! I уровень опасности – желтый – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Синоптики рекомендуют сохранять повышенную внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Где ждать сильные порывы ветра в Украине 23 апреля / Карта Укргидрометцентра
В то же время уже ночью 24 апреля в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются заморозки в воздухе до 0 – -3 градусов, что соответствует II уровню опасности – оранжевому. На остальной территории прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов (желтый уровень).
Справочно! II уровень опасности – оранжевый – погодные условия опасны и несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. В случае объявления этого уровня гражданам следует проявлять максимальную осторожность во время пребывания в зоне действия погодных явлений.
Где ждать заморозки в воздухе и на поверхности почвы 24 апреля / Карта Укргидрометцентра
Подобная ситуация сохранится и ночью 25 апреля. В частности, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях снова ожидаются заморозки в воздухе с температурой 0 – -3 градуса (оранжевый уровень опасности). В других регионах, кроме западных, возможны заморозки на поверхности почвы до 0 – -5 градусов (желтый уровень).
Где ожидать опасные погодные явления 25 апреля / Карта Укргидрометцентра
В Киеве 23 апреля ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. А ночью 24 апреля в столице на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 – -2 градуса.
Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут повредить раноцветущим плодовым деревьям.
Какую погоду ждать в Украине до конца апреля?
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, что до 26 апреля и в течение следующей недели на территории Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. По словам синоптика, температуры в Украине будут колебаться от +1 до +17 градусов, в зависимости от региона и движения воздушных потоков.
Также Иван Семилит в комментарии 24 Каналу рассказал, что облачность, осадки и сильные порывы ветра, вероятно, будут удерживаться на территории Украины по меньшей мере до 30 апреля. Пока нет признаков возможных изменений или ощутимого потепления.
Руководитель Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань объяснял, что северный процесс в тропосфере блокирует приток теплого воздуха в Украину. Из-за этого холод задержится до конца апреля.