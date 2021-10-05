Исключение составляют только Закарпатье и южный регион. Там заморозков не будет.
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В Украине прогнозируют заморозки: где ждать похолодания
Синоптики прогнозируют, что заморозки будут:
- 5 октября ночью в северных и центральных областях;
- 6 – 7 октября ночью на всей территории страны (кроме Закарпатья и Юга) на поверхности почвы.
Местами и в воздухе заморозки 0...-5 градусов (I уровень опасности, то есть желтый),
– предупредили синоптики.
В Украине ночью 5 октября прогнозируют заморозки / Карта Укргидрометцентра
Что известно о погоде в Украине
- 5 октября в Украине прогнозируют сухую и прохладную погоду. Кроме того, синоптики предупредили о тумане и кое-где и сильном ветре.
- Перед тем, уже несколько раз Укргидрометцентр предупреждал о заморозках. Говорилось обо всех областях, кроме западного региона и побережья морей.
- Однако в течение недели, 4 – 10 октября, в Украине будет достаточно тепло – в среднем +12...+20 градусов. Теплее всего – на Закарпатье и в южном регионе страны.