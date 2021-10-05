Виняток становлять тільки Закарпаття та південний регіон. Там заморозків не буде.
До теми В Україні буде сухо, але з'явиться рвучкий вітер та туман: прогноз погоди на 5 жовтня
В Україні прогнозують заморозки: де чекати похолодання
Синоптики прогнозують, що заморозки будуть:
- 5 жовтня вночі – у північних та центральних областях;
- 6 – 7 жовтня вночі – на всій території країни (крім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту.
Місцями і у повітрі заморозки 0...-5 градусів (І рівень небезпечності, тобто жовтий),
– попередили синоптики.
В Україні вночі 5 жовтня прогнозують заморозки / Карта Укргідрометцентру
Що відомо про погоду в Україні
- 5 жовтня в Україні прогнозують суху та прохолодну погоду. Окрім того, синоптики попередили про туман та подекуди й сильний вітер.
- Перед тим, вже кілька разів Укргідрометцентр попереджав про заморозки. Мовилось про всі області, окрім західного регіону та узбережжя морів.
- Проте протягом тижня, 4 – 10 жовтня в Україні буде доволі тепло – в середньому +12...+20 градусів. Найтепліше – на Закарпатті та в південному регіоні країни.