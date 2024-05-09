Где именно этой ночью ждать заморозков, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Также спрогнозировали, какая будет погода в ближайшие трое суток, передает 24 Канал.

Узнайте уже сейчас Когда в Украине наконец потеплеет

В каких областях ждать сильных заморозков

В ночь на 10 мая в Украине, кроме Юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов. Это I уровень опасности, желтый.

В Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки 0 – 3 градуса (IІ уровень опасности, оранжевый),

– предупредили синоптики.

В каких областях будут заморозки / Скриншот с Укргидрометцентра

Какая будет погода в ближайшие трое суток