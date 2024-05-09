Где именно этой ночью ждать заморозков, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Также спрогнозировали, какая будет погода в ближайшие трое суток, передает 24 Канал.
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В каких областях ждать сильных заморозков
В ночь на 10 мая в Украине, кроме Юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов. Это I уровень опасности, желтый.
В Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки 0 – 3 градуса (IІ уровень опасности, оранжевый),
– предупредили синоптики.
В каких областях будут заморозки / Скриншот с Укргидрометцентра
Какая будет погода в ближайшие трое суток
- В пятницу, 10 мая, будет преимущественно без осадков. Ночью 1 – 6 тепла. На поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов, на Сумщине, Харьковщине и Луганщине заморозки и в воздухе 0 – 3 градуса.
- На Закарпатье и побережье морей ночная температура 5 – 10 тепла.
- Днем в Украине 14 – 19 градусов. На Юге и Юго-Западе местами до +22 градусов.
- 11 мая ночью и утром в северных, днем в западных, центральных и восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории, 12 мая в Украине без осадков.
- Ночью 3 – 10 тепла. Днем 13 – 18 градусов, на Закарпатье и Юге до +21.