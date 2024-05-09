Де саме цієї ночі чекати заморозків, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Також спрогнозували, яка буде погода в найближчі три доби, передає 24 Канал.

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В яких областях чекати сильних заморозків

У ніч на 10 травня в Україні, крім Півдня та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів. Це I рівень небезпечності, жовтий.

У Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки 0 – 3 градуси (IІ рівень небезпечності, помаранчевий),

– попередили синоптики.

В яких областях будуть заморозки / Скриншот з Укргідрометцентру

Яка буде погода в найближчі три доби