1 мая, 20:00
В Украине снова ударят заморозки: когда и в каких областях
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В начале мая в Украине снова ожидаются заморозки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Заморозки в Украине
Заморозки снова ожидаются в Украине уже с пятницы. Так, 2 мая в западных, северных, большинстве центральных, 3 мая ночью в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях на поверхности почвы заморозки 0 – -5 градусов. Это I уровень опасности, желтый.
Погода на сутки
- В пятницу в Украине без осадков. Только в Крыму и Востоке ночью местами небольшой дождь. Ночью +1 – +6, на Юге до +10 градусов. Днем +11 – +16, на Западе и Юго-Западе до +20 градусов.
- На выходных в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.
- 3 мая в восточных, северо-восточных и Днепропетровской областях ночью +1 – +6 градусов, на почве заморозки 0 – -5 градусов. Днем +15 – +20 градусов. Тем временем на остальной территории ночью +3 – +10, днем +18 – +24.
- В воскресенье, 4 мая, ночью +9 – +14, в юго-восточных областях +4 – +9. Днем +21 – +26, на побережье морей и крайнем Западе +13 – +18 градусов.