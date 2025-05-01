В Украине снова ударят заморозки: когда и в каких областях

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В начале мая в Украине снова ожидаются заморозки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Заморозки в Украине

Заморозки снова ожидаются в Украине уже с пятницы. Так, 2 мая в западных, северных, большинстве центральных, 3 мая ночью в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях на поверхности почвы заморозки 0 – -5 градусов. Это I уровень опасности, желтый.

Заморозки 2 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

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