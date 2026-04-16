Синоптик рассказал, когда циклон принесет мокрый снег, и закончатся ли заморозки в Украине
- С 16 по 18 апреля в Украине исчезнут ночные заморозки, а температура ночью будет колебаться от 3 до 18 градусов тепла.
- Влияние циклона над Турцией принесет дожди в Украину с 18 по 19 апреля, с возможными мокрым снегом в Карпатах.
В Украине сейчас преобладает сухая погода благодаря влиянию поля высокого атмосферного давления. В то же время в течение недели местами возможны осадки в виде дождя. Заморозки же постепенно будут отступать.
Соответствующую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для NV.
Когда прекратятся заморозки?
Иван Семилит рассказал, что в течение 16 апреля в северных и западных регионах выпадут осадки, уже на следующий день, 17 апреля, дожди ожидаются в северных и центральных областях. Там в ночные и утренние часы также будет туман.
По его словам, также вскоре ослабнет ветер, который ранее почувствовали во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, а также в восточных областях Украины.
Специалист сообщил, что с 16 по 18 апреля ночью температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, что означает прекращение ночных заморозков в Украине. В дневные часы ожидается от 13 до 18 градусов тепла.
Какую погоду принесет циклон?
Синоптик объяснил, что из-за влияния циклона над Турцией в Украине в период с 18 по 19 апреля местами пройдут дожди. А вот в субботу, по его словам, в Карпатах даже возможны осадки в виде мокрого снега.
Зато в южных и большинство центральных областей будет преобладать сухая погода. Наиболее прохладные условия будут на Закарпатье и Прикарпатье, там синоптики предусматривают колебания от 8 до 14 градусов тепла.
Иван Семилит добавил, что в воскресенье столбики термометров будут колебаться от 11 до 17 градусов тепла, что несколько ниже, чем прогнозируют до этого. Но он отметил, что атмосфера является неустойчивой, поэтому все может измениться.
О чем предупреждали синоптики ранее?
Ранее сообщали, хоть начало недели в Украине было прохладным, с заморозками ночью и достаточно сдержанным теплом днем, однако в конце недели ожидается незначительное и постепенное потепление и стабилизация погоды.
К слову, также синоптики предупреждали о изменении движения воздушных масс на западное с 16 апреля, из-за чего могут возникнуть предпосылки для появления небольшого количества пыли из Сахары на крайний запад Украины.
Отметим, что ждать возвращения сильных снегопадов не стоит, поскольку в приземном слое воздуха сейчас преобладает теплый воздух. Поэтому, накопления снега или образования устойчивого снежного покрова невозможно.