Большинство областей снова пострадает от заморозков: Укргидрометцентр предупредил об угрозе

Украину в ближайшие дни снова накроют заморозки на поверхности почвы и в воздухе. Такие погодные условия в течение 20 – 22 апреля могут навредить раннецветущим плодовым деревьям.

Об этом информируют на официальной странице Укргидрометцентра.

Где ожидать заморозков?

Отмечается, что ночью 20 апреля в северных, восточных и большинстве центральных, 21 апреля в большинстве западных, центральных и Харьковской областях, 22 апреля в Украине, кроме юго-востока, на поверхности почвы будут заморозки от 0 до 3 градусов. Так, в этих регионах объявили І уровень опасности, желтый.

К тому же, 20 апреля на северо-востоке страны, 21 – 22 апреля в северных областях, 22 апреля и в западных и большинстве центральных областей прогнозируют заморозки 0...+3 в воздухе (II уровень опасности, оранжевый).

Предупреждение о заморозках в Украине

При этом, похолодание повредит раннецветущим плодовым деревьям.

Заморозки ночью следует ожидать, в частности, на территории Киевщины. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Киева и области в ближайшие дни.

Ночью 21 и 22 апреля по территории Киевской области в воздухе заморозки 0 – 3 градуса. Ночью 21 и 22 апреля по территории города Киева на поверхности почвы заморозки 0 – 3 градуса,

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Специалисты советуют заранее защищать растения от заморозков, в частности, накрывать их агроволокном, поливать вечером и, при необходимости, применять дымление. Чувствительные культуры стоит мульчировать или переносить в безопасные условия, ведь даже короткое похолодание может повредить урожай.

Каким будет лето 2026 года?

Погодные условия в Украине летом 2026 года, вероятно, будут в целом комфортными, однако точно предсказать температурные показатели пока невозможно. Ожидается, что средние значения могут превысить климатическую норму примерно на 1 – 2 градуса.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух во время интервью для "Телеграфа" отметила, что несмотря на общее потепление, возможны короткие периоды похолодания.

В то же время температурные колебания в значительной степени зависят от глобальных климатических явлений, в частности фаз Эль-Ниньо и Ла-Нинья.