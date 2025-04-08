Для Украины характерно, чтобы даже после теплой весны возвращались заморозки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на метеоролога Наталью Голеню в интервью Алексея Суханова.

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Что известно о вероятных заморозках в мае

Метеоролог рассказала, что по климатическим нормам в Украине во второй половине апреля – первой половине мая может возникать похолодание. Однако спрогнозировать этот процесс возможно лишь в пределах 5 – 10 суток до заморозков.

Она подчеркнула, что лето в Украину со средней суточной температурой 15 градусов может прийти в мае, но есть риск похолодания.

Середина мая очень похожа на лето. Начинаются интенсивные процессы – грозы, грады, шквалы, и это уже можно считать летним месяцем, если, конечно, не будет вторжения холодного воздуха,

– объяснила эксперт.

Украина находится в умеренных широтах, поэтому у нас часто происходят температурные колебания зимой и летом. Поэтому почти каждый год в мае происходит вторжение арктического воздуха, когда температура в ночное время снижается до нуля или минусовых значений.

Напомним, что по состоянию на 8 апреля в Украине холодная погода. Ночью на всей территории страны ожидаются заморозки.

В ночное время в Украине ожидается похолодание до -3 градусов. Из-за этого синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый.