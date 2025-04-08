Для України характерно, щоб навіть після теплої весни поверталися заморозки. Про це пише 24 Канал із посиланням на метеорологиню Наталію Голеню в інтерв'ю Олексія Суханова.

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Що відомо про ймовірні заморозки у травні

Метеорологиня розповіла, що за кліматичними нормами в Україні в другій половині квітня – першій половині травня може виникати похолодання. Проте спрогнозувати цей процес можливо лише в межах 5 – 10 діб до заморозків.

Вона підкреслила, що літо в Україну з середньою добовою температурою 15 градусів може прийти в травні, але є ризик похолодання.

Середина травня дуже схожа на літо. Починаються інтенсивні процеси – грози, гради, шквали, і це вже можна вважати літнім місяцем, якщо, звичайно, не буде вторгнення холодного повітря,

– пояснила експертка.

Україна знаходиться в помірних широтах, тому у нас часто відбуваються температурні коливання взимку та влітку. Через це майже кожного року в травні відбувається вторгнення арктичного повітря, коли температура в нічний час знижується до нуля або мінусових значень.

Нагадаємо, що станом на 8 квітня в Україні холодна погода. Уночі на всій території країни очікуються заморозки.

В нічний час в Україні очікується похолодання до -3 градусів. Через це синоптики оголосили II рівень небезпечності, помаранчевий.