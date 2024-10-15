Так, в регионе приморозит ночью и утром 17 – 20 октября. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Во Львове и области объявлен II уровень опасности

Синоптики прогнозируют довольно сильные заморозки.

Во Львовской области отметки термометра будут показывать 0 – -5 градусов, а во Львове – 0 – 2.

В регионе объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают, что II уровень опасности указывает на опасные погодные условия, которые несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. В таком случае рекомендуют проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Жителей города и области учитывать прогноз синоптиков также призвала мэрия Львова.

Медики напоминают, что в период колебаний температуры воздуха, важно должным образом одеваться. В частности, рекомендуют одевать несколько слоев одежды вместо одного теплого свитера, ведь всегда будет возможность снять один из них, когда станет теплее,

– напомнили там.

Во Львове и области объявлен II уровень опасности / Предупреждение ГСЧС