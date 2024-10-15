Так, у регіоні приморозить вночі та вранці 17 – 20 жовтня. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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У Львові та області оголошено ІІ рівень небезпечності

Синоптики прогнозують доволі сильні заморозки.

У Львівській області позначки термометра показуватимуть 0 – -5 градусів, а у Львові – 0 – 2.

У регіоні оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Зверніть увагу! Синоптики попереджають, що II рівень небезпеки вказує на небезпечні погодні умови, які несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. У такому випадку рекомендують проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Мешканців міста та області зважати на прогноз синоптиків також закликала мерія Львова.

Медики нагадують, що у період коливань температури повітря, важливо належно одягатись. Зокрема, рекомендують одягати кілька шарів одягу замість одного теплого светра, адже завжди буде змога зняти один з них, коли стане тепліше,

– нагадали там.

У Львові та області оголошено ІІ рівень небезпечності / Попередження ДСНС